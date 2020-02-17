علي بلدو : نساء السودان اﻷكثر اكتئابا و(تعاسة)!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نشر الطبيب النفسي د. علي بلدو تقريرا أوضح فيه أن النساء السودانيات هن اﻷكثر تعاسة واكتئابا من بين نساء العالمين، مشيرا إلى أن تقريره ذلك جاء من واقع دفاتر العيادات الخارجية والعنابر ومراكز اﻷسرة و العيادات الخاصة ،مضيفا (إضافة لاختبار الاكتئاب والذي تم تطبيقه على عينات من المشاركات في مناطق متعددة)، وأبان الدكتور علي بلدو قائلا: (نسبة اكتئاب النساء للرجال هي اثنان إلى واحد، إﻻ أنه في السودان نجد أمام كل رجل عدد أربع نساء (مدبرسات) ومن واقع أن بلادنا قد احتلت موقعا متأخرا في مقياس السعادة العالمي و الصادر من الأمم المتحدة في العام 2019م لتكون الفئة العمرية من 15 و حتى 75 عاما في خطر محدق و كبير، بجانب الخلافات الزوجية والأسرية، إلى جانب العنوسة والعنف السلطوي والتسلط الذكوري و قهر النساء و الكبت واﻹرهاب القانوني ضد المرأة بجانب الخلل الهرموني والوراثة من أهم أسباب إصابة حواء السودانية، كما استكمل علي بلدو حديثه بقوله إن الحرقان ونقصان الوزن وتساقط الشعر إن وجد إلى جانب المصران العصبي والصداع من العلامات الجسدبة للمرض وبصورة أساسية من (مغصة الأزواج) و المحبين مما يعني أن عيد الحب الفالنتاين يزيد من شعورها بالكآبة و عدم الاحتفاء في ظل ما يلاقينه من انعدام للرومانسبة أو تلك المصطنعة من قبل بعولتهن.
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