الامدادات تطالب بالتشديد على أسعار الأدوية

طالب المدير العام للصندوق القومي للامدادات الطبية دكتورعفاف شاكر بتشديد الرقابة على أسعار أدوية الصندوق لضمان توحيدها في جميع الولايات.

وأكدت بحسب سونا استمرار الجهود لتخفيض الأسعار وبذل جهود مع بنك السودان بخصوص أسعار الصرف، جاء ذلك خلال الورشة التي انعقدت اليوم لمناقشة تقارير الأداء للصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2019م بحضور المدير العام د.عفاف شاكر ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة ومدراء فروع صندوق بالولايات وعدد من العاملين بالصندوق حيث تمت إجازة التقرير العام.

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وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تحديد قوائم، الادوية للوحدات الصحية المختلفة بالولايات، بجانب وضع آلية لتوحيد مؤشرات القياس بين وزارة الصحة الولاية والاتحادية والصندوق.

وأوصى المشاركون بإعطاء أولوية قصوى لتحديد الحاجة للتفعيل الأمثل على مستوى المركز والولايات،ورفع تقرير دوري للإدارة العليا عن الأدوية التي وصلت ناقصة أو غير مكتملة للولايات ،ويوضح في التقرير نوعية الأصناف.

وقالوا أن نسبة الوفرة لابد أن تقاس بوفرة الأصناف الأخرى بالإضافة إلى وفرة الادوية المختلفة ,وفي حالة عدم توفر الأصناف في السوق المحلي لابد من توفرها في مخازن الصندوق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)