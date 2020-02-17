اغتيال إمام داخل حرم المسجد بالابيض

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة أغتال مجهولون فجر اليوم الاثنين إمام وخطيب مسجد مجمع حي السلام مربع (5) بالأبيض في حادث بشع قبيل صلاة الفجر. Advertisements وقالت مصادر في الشرطة بحسب سونا إن مجموعة من الأشخاص هجمت على إمام مسجد مربع (5) بحي السلام الشيخ عبداللطيف إسماعيل جار النبي عقب رفعه الأذان الأول لصلاة الفجر وقتلته داخل المسجد . وذكر العميد شرطة د.محمد علي عبدالجابر مدير دائرة الجنايات بشرطة شمال كردفان لـ(سونا) أنه قد تم فتح بلاغ بشرطة الأبيض غرب وأن الشرطة بدأت التحريات لمعرفة دوافع الحادث. يشار إلى أن الشيخ عبداللطيف إسماعيل له خلوة لتحفيظ القرآن في المجمع بجانب كونه إماماً وخطيباً للمسجد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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