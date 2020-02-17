آلية مشتركة لضبط الوقود والمرور بالخرطوم

وجه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب سونا بتكوين آلية مشتركة تعمل على ضبط ومراقبة توزيع الوقود وانسياب حركة المرور تحت إشراف إدارة واحدة تحمل بطاقات وزي مميز وتضم القوات النظامية المختلفة وإدارة النقل العام والبترول وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات.
وأكد الوالي – لدى ترؤسه اجتماع لجنة توزيع الوقود بالولاية اليوم؛ بحضور الأستاذ محمد مصطفى قسم الله ومدير هيئة أمن الولاية ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ومدير إدارة النقل العام والبترول ومدير شركة مواصلات الولاية – أكد على أهمية تنسيق الجهود بين هذه الجهات لضمان انسياب توزيع المشتقات البترولية بعدالة بين المواطنين لإنفاذ الموجهات الخاصة بالضبط والتوزيع ومنع تسريب الوقود.
كما وجه الاجتماع بوضع ضوابط تقنية تساهم فى منع تزويد العربات من طلمبات متعددة خلال اليوم الواحد لحين وضع المعالجات النهائية بكيفية توزيع الوقود.
إلى ذلك أمن الاجتماع على تدريب قوات مراقبة التوزيع حول كيفية التعامل مع ضبط المخالفات ومراقبة محطات الخدمة حسب الاشتراطات التى تضعها الجهات المعنية لحفظ حقوق المواطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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