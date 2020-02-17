اجتماع بالزراعة للإعداد لحصاد الموسم الشتوي

ناقش اجتماع انعقد صباح اليوم بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية برئاسة وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسى عثمان شريف وبمشاركة مديري الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات وبحضور وكيل وزارة الزراعة المكلف عبدالمجيد إبراهيم ومديري الإدارات بالوزارة بحسب سونا حصاد الموسم الصيفي والاستعداد لحصاد الموسم الشتوي وأهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الولايات.

وأكد شريف أن الموسم القادم موسم تحد في ظل التغيرات التي حدثت في السودان وأن القطاع الزراعي هو الأساس للأمن الغذائي موضحاً أن السودان يعتبر رابع دولة عالمياً يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا عيسى لتوحيد الجهود والتكامل والترابط وجعل شعار هذا العام التحول والتنسيق للإدارة المتكاملة للقطاع الزراعي.

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وأضاف أن المنتج هو الأساس في العملية الزراعية و ربط المركز بالولايات عبر آلية منتظمة بين المنتجين والوزارة .

وقال إن الوزارة بصدد إنشاء صندوق وطني للتنمية الزراعية و الاهتمام بالبحوث الزراعية والإرشاد وهو العمود الفقري للزراعة .

من جانبه، قال وكيل الزراعة المكلف عبدالمجيد إن الاجتماع يهدف إلى وضع حلول لمعالجة المشاكل وتجاوز الإخفاقات التي تواجه القطاع الزراعي والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والولايات بالتحول إلى إدارة متكاملة للزراعة مبيناً أن المساحات المزروعة قمحاً تبلغ 745 ألف فدان.

يذكر أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات منها إنشاء شبكات طرق لتسهيل الحركة للمنتجين ووضع تشريعات وقوانين خاصة بالزراعة وتنظيم العمل الزراعي وتحديد حجم الحيازات وعمل وحدة معلومات على مستوى المحليات ومراكز تدريب متعددة وعمل بحوث حقلية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)