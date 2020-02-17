صلاح الدين عووضة يكتب: ذات وسيرة !!

*كل ذات لها سيرة..
*وهي بها معجبة… كما يُعجب المرء بصورته في المرآة..
*فكل من يتقدم لوظيفة – مثلاً – يتأبط سيرةً يحرص على أن تكون جميلة..
*لا أحد يقول في سيرته أن ثمة عيوباً في (ذاته)..
*ربما الفلاسفة وحدهم – حسبما ذكرت مرةً – هم الذين لا يخجلون من سيرتهم..
*يسردونها بخيرها… وشرها… وطبائعها؛ ويحبونها كما هي..
*وهنالك فرق – كما هو معلوم – بين سيرة ذاتية لوظيفة…. وأخرى للتاريخ..
*ولكن حتى الثانية هذه تبرزها (الذوات) في أبهى حلة..
*والأنظمة السياسية لديها سِيَر ذاتية كذلك؛ منها ما تحبها… ومنها ما تكرهها..
*وأعني الأنظمة التي تجيء وتذهب… بمجيء وذهاب (الذوات)..
*لا الأنظمة الممتدة – ذات الإرث الديمقراطي – التي تبقى… ويذهب الرئيس..
*ونظام الإنقاذ عندنا – على سبيل المثال – ما كان يحب سيرته الذاتية أبداً..
*فهو لم يكن يتذكر بيانه الأول… ولا يحب أن يُذكَّر به..
*ولا أن يُذكَّر بعبارة (لو رأيتمونا تطاولنا في البنيان فاعلموا أننا فسدنا)..
*ولا أن يُذكَّر بشعار (أمريكا قد دنا عذابها)..
*ولا بأنشودة (نأكل مما نزرع… ونلبس مما نصنع… ونسود العالم أجمع)..
*والناصريون لو كتبوا سيرة نظامهم الناصري لجعلوه (كاملاً)..
*ولشرعوا في تبرير النكسة إلى حد إحالتها انتصاراً..
*ولبحثوا عن تبريرات لوحشية صلاح نصر – وجهاز أمنه – حتى لتحسبه ملاكاً..
*والمايويون يكتبون في سيرة نظامهم إنه راح ضحية (انقلاب)..
*لا ضائقة معيشية… ولا كبت للحريات… ولا تظاهرات بالألوف في الشوارع..
*والسيرة الذاتية لنميري عندهم هي (الرجل والتحدي)..
*ونقرأ القرءان… ولا تستوقفنا أبداً (أمانة) السرد في سيرة بعض الرسل الذاتية..
*فنوح ما كان يعلم أن ابنه نتاج (عمل غير صالح)..
*وموسى قتل نفساً… وما كان يُبين في كلامه… ولم يصبر على العبد الصالح..
*وذو النون ذهب مغاضباً… وظن أنْ لن يقدر عليه الله..
*ونبينا – عليه صلاة وتسليم – عبس وتولى…أن جاءه الأعمى..
*وألح على زيد بأن يمسك عليه زوجه….. وهو يخفي في نفسه ما الله مبديه..
*وهنالك أناسٌ لا سيرة لهم… ولكن ذواتهم صارت فجأة شيئاً..
*وهؤلاء يعمدون إلى ملء (فراغات) سيرتهم هذه بأي (ردم) مستحب..
*يصعب على الكثيرين منهم قول (لم نكن شيئا)..
*ولكن لم يصعب على كاتب هذه السطور هذا القول… حين طُلبت منه سيرة ذاتية..
*رغم أن ذاته هذه (ذاتها) ما كانت شيئاً ؛ ولن تصير شيئاً..
*والطالب زميلٌ مُوثِّق يعكف على توثيق سِيَرٍ ذاتية لنفر مختار من الصحافيين..
*واختار صاحب هذه الزاوية من ضمن المختارين..
*فاعتذر له بأنه (ذات)….. نعم..
*ولكن بلا (سيرة !!).
صحيفة الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الدين عووضة يكتب: ذات وسيرة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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