بالفيديو: الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يفرض حميدتي على (عشرة ونسة) بالقانون

طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لبرنامج (عشرة ونسة) طالبوا مقدمه محمد مصطفى البرنس باستضافة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول حميدتي وذلك خلال تعليقاتهم في الحلقة التي استضاف فيها الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر .

وجاءت مطالبة الرواد بحميدتي بعد التفاعل الكبير الذي وجدته حلقة الشيخ مصطفى ونالت استحسان المتابعين حيث ذكر أحدهم قائلاً ????ي برنس جد الحلقة خلتنا نشوف الشيخ ده بصوره تانيه وجميله.. حاول جيب حميدتي واعصرو بدينا زيت البلد دي ماشه وين) وقال آخر: (يا برنس عليك الله حلقه مع حميدتي بالقانون بس) وكرر معلق آخر عبارة بالقانون وهو يقول:( والغانووووون في الحلقة القادمة جيب لينا حميدتي يا برنس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)