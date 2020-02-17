مصفاة السودان للذهب جاهزة لقبول الخام من العملاء

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : اقتصاد 13 مشاهدة أكد الدكتور عصام عبدالرحيم المدير العام لمصفاة السودان للذهب بالإنابة جاهزية مصفاة السودان لقبول الخام من جميع العملاء وتسليمهم ذهباً مصفىً فى نفس اليوم وذلك بعد صهر الخام لتحديد العيار ، حيث يتم التسليم فور اعتماد العميل للنتيجة . Advertisements وقال د. عصام (لسونا) إن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير وتجويد أداء مصفاة السودان للذهب خاصة فى مجال اختصار الوقت المستغرق مابين استلام الخام بالمصفاة وتسليم الذهب النقي لصاحبه. وأشار سيادته إلى أن تحديد العيار يتم بأحدث التقنيات الموثوقة التى استقدمتها المصفاة حفاظاً على حقوق العملاء ومقدرات البلاد بحيث لا تتعدى جميع مراحل العملية بضع ساعات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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