الأحمر يخوض (3) مباريات ودية

حصلت (السوداني) على برنامج المريخ للفترة الإعدادية التي تسبق مباراته أمام حي العرب بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز. وبحسب مصدر موثوق لـ(السوداني)، فإنّ الجهاز الفني يخطّط إلى خوض ثلاث مبارياتٍ ودية في الفترة التي تمتد إلى عشرة أيام لتجهيز العناصر التي تتواجد في قائمة الفريق حاليًا.

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وفق المصدر فإنّ الأحمر ينتظر أنّ يبدأ برنامج المباريات الودية الأربعاء أمام أحد أندية الدرجة الأولى على أنّ يختتم المواجهات التحضيرية بملاقاة فريقٍ من الدوري الممتاز.

يشار إلى أنّ المريخ سيواجه حي العرب بورتسودان في السادس والعشرين من فبراير الجاري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)