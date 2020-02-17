غارزيتو على عتبة العودة لبيته القديم

التاريخ: 17-فبراير-2020
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قال مصدر مقرب من مدرب المريخ الأسبق، الفرنسي دييغو غارزيتو بحسب السودانى أن الأخير بات قريباً من العودة لتدريب ناديه السابق مازيمبي الكنغولي.
وأشار المصدر إلى أن الفرنسي تلقى اتصالات فعلية من بعض الشخصيات المحسوبة على النادي الكنغولي وذلك بغية التعاقد معه للعمل بالنادي خلال المرحلة القادمة.
وألمح المصدر إلى أن عودة غارزيتو مرتبطة باجتماع ستعقده إدارة النادي الكنغولي لأجل الاتفاق وإعلان اسم المدرب الجديد. وحقق غارزيتو نجاحات عديدة مع نادي مازيمبي الكنغولي وقاده للحصول على دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو من الأسماء التي يوضع لها شأن كبير في ديار الغربان.
وارتبط اسم غارزيتو بالكرة السودانية حيث سبق له العمل مدرباً للهلال، قبل أن ينتقل إلى المريخ ويعمل مديراً فنياً في العام 2014 وحقق الفرنسي نتائج مميزة مع الفرقة الحمراء في العام 2015، قبل أن يعود ويتم التعاقد معه من جديد في 2017 كذلك.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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