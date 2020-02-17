السودان يرحب بخيار العشر ولايات بجنوب السودان

أعرب السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، عن ترحيب حكومة جمهورية السودان بالقرار البناء والشجاع لفخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس/ جمهورية جنوب السودان الشقيقة؛ والذي قضى بالعودة إلى خيار الولايات العشر في جمهورية جنوب السودان؛ وذلك لأجل استدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقاً لنصوص اتفاقية سلام جنوب السودان المُنشطة.

وأشار بيان صادر من مجلس الوزراء بحسب سونا عن ترحيب السودان بهذه الخطوة العظيمة في مسيرة سلام دولة جنوب السودان الشقيقة ، معرباً عن أمله في أن يعمل أطراف اتفاقية السلام المُنشطة بصورة بناءة وتصالحية من أجل بناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون؛ وذلك عبر تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد، في 22 فبراير 2020م والعمل في تناغم وانسجام؛ دعماً لتحقيق السلام والاستقرار بجمهورية جنوب السودان الشقيقة.

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و اعتبر البيان أنَّ ما قام به رئيس جمهورية جنوب السودان يُشكل أساساً متيناً لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في ربوع جمهورية جنوب السودان الشقيقة ودول الإقليم كافة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لتوفير الدعم السياسي والمادي لتنفيذ بقية بنود الاتفاقية، لتجسيد شعار ” حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.

وعبرت الحكومة وفقاً للبيان عن شكرها وتقديرها لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومة للتنمية (إيقاد)، على جهودهم المبذولة في مسيرة تحقيق السلام والإستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)