(أطهر الطاهر) يدرس عروض احتراف وينتظر قرار (الكاردينال)

قال مصدر مقرب من لاعب الهلال أطهر الطاهر بحسب موقع السودانى الالكترونى أن الأخير أبدى رغبة فعلية في إكمال اجراءات احترافه لأي من الأندية التي ترغب في خدماته.

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وبحسب مصدر مقرب من أطهر فإن الأخير تلقى اتصالات فعلية من بعض وكلاء اللاعبين الذين دفعوا له بعروض جادة من بعض الأندية التونسية والأماراتية إلى جانب بعض العروض من أندية سعودية.

وقال المصدر إن أطهر يرغب في الاحتراف بصورة جادة وينتظر الضوء الأخضر من رئيس ناديه الكاردينال لأجل الرحيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)