التاريخ: 17-فبراير-2020
30 مشاهدة
قال مصدر مقرب من لاعب الهلال أطهر الطاهر بحسب موقع السودانى الالكترونى أن الأخير أبدى رغبة فعلية في إكمال اجراءات احترافه لأي من الأندية التي ترغب في خدماته.
وبحسب مصدر مقرب من أطهر فإن الأخير تلقى اتصالات فعلية من بعض وكلاء اللاعبين الذين دفعوا له بعروض جادة من بعض الأندية التونسية والأماراتية إلى جانب بعض العروض من أندية سعودية.
وقال المصدر إن أطهر يرغب في الاحتراف بصورة جادة وينتظر الضوء الأخضر من رئيس ناديه الكاردينال لأجل الرحيل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (أطهر الطاهر) يدرس عروض احتراف وينتظر قرار (الكاردينال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.