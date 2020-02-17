السودان يفتح مجاله الجوي أمام إسرائيل.. ونتنياهو يعلن عبور أول طائرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت في تنفيذ رحلات جوية عبر أجواء السودان.

وفي كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية، أمس الأحد، قال نتنياهو: “نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني”.

وأضاف نتنياهو، في تصريحاته التي نقلتها وكالة “رويترز”، أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات.

وفي السابق، كانت إسرائيل تعتبر السودان تهديداً أمنياً في ظل شكوك في استخدام إيران للسودان ممراً لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة.

وفي عام 2009، قالت مصادر إقليمية إن “طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان”.

وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان إسرائيل في إبراز مؤهلات نتنياهو الدبلوماسية، وذلك قبل شهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني من مارس المقبل.

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وبحسب وسائل إعلامية، فإن اجتماع نتنياهو مع البرهان كان يركز على الممر الجوي.

وفي الخامس من فبراير الجاري، أعلن السودان منح إسرائيل موافقة مبدئية على الطيران فوق أراضيها، وذلك بعد يومين من لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونتنياهو في أوغندا.

أما بخصوص الطائرة الإسرائيلية المدنية الخاصة التي عبرت الأجواء السودانية الأسبوع الماضي، كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”بإنها لا تملك ترخيصاً إسرائيلياً، ولكن مقر قاعدتها الرسمية في مطار بن غوريون.

ووفقاً لبياناتها، فقد أقلعت الطائرة من إسرائيل إلى الكونغو مساء الاثنين الماضي عبر مسار جوي مر فوق قناة السويس وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، في رحلة استغرقت قرابة 7 ساعات.

وفي طريق عودتها، أظهرت البيانات أن الطائرة الإسرائيلية عبرت بالفعل المجال الجوي السوداني، على طريق يمر عبر الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومصر، في رحلة استغرقت نحو 5 ساعات ونصف، بما يعني أن عبور الطائرة للمجال الجوي السوداني قلص مدة سفرها بنحو ساعة ونصف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)