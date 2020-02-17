النائب العام يتسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث معسكر اليوناميد

التاريخ: 17-فبراير-2020
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تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الاثنين بحسب صحيفة اليوم التالى التقرير الختامي للجنة التحقيق والتحري في أحداث التعدي والنهب والاتلاف لمقار بعثة اليوناميد سابقاً في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وقال مولانا إبراهيم الهادي إبراهيم سعيد، رئيس اللجنة عقب لقائه النائب العام أن عمل اللجنة اختص بالأحداث التي شهدها معسكر اليوناميد (معسكر سوبر كامب) ويعد أكبر معسكر بالولاية حيث تبلغ مساحته 60 كيلو متر، خواتيم العام الماضي من أحداث نهب واتلاف وتخريب للمعسكر شمل حتى الأثاثات والمنشآت القائمة، وأن قيمة التلف والأضرار بلغت حوالي (90) مليون دولار.
موضحاً أن اللجنة أنجزت عملها في فترة وجيزة – أسبوعين – وقدمت تقريرها الختامي للنائب العام الذي من المنتظر أن يرفعه لمجلس السياده خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل اللجنة بداية العام الجاري، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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