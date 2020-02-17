شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي إمام مسجد بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر اليوم “الاثنين”، إثر هجوم من مجموعة مجهولة عقب رفعه أذان الفجر، أردته قتيلاً.

وحسب متابعات (باج نيوز)، وقع الحادث في حي السلام مربع (5) بالأبيض، إثر هجوم مجموعة على إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد اللطيف إسماعيل جار النبي وهو في العقد الثالث من العمر، ونتجت الوفاة عن إصابة في الرأس.

وقد تسلمت أسرة القتيل جثمانه من مشرحة الأبيض، وتمت مواراته الثرى بمقابر حي السلام.

فيما باشرت المباحث الجنائية إجراءاتها لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة والوصول لمرتكبيها.

وذكرت المصادر أن للإمام القتيل خلوة لتدريس القرآن، بجانب أنه إمام وخطيب المسجد. المادة السابقة الجهاز الفني الجديد للمريخ وتالق “ريشموند”!.. بقلم عبد الله ابو وائل المقالة القادمة مفاوضات جوبا بين زيت الفاشر وبودرة لاهاي.. بقلم حسين خوجلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغتيال إمام مسجد في ظروف غامضة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.