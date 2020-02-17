لبحث تسليم البشير.. وفد من الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم

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الإثنين 17 فبراير 2020
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اخبار الخليج 365
وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم لبحث مسألة تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".
وكانت وسائل إعلام سودانية كشفت عن مثول البشير أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول الاتهامات المنسوبة إليه حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غربي السودان.
وفي دارفور سادت حالة من الفرح بين السكان بعد إعلان الحكومة الانتقالية السودانية موافقتها على تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم حرب في الإقليم.
ويعتبر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد المطالب الرئيسية لسكان الإقليم الذين تسعى السلطات الانتقالية الحالية للتوصل إلى سلام معهم.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت أن قرار الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى الجنائية الدولية، خطوة ضرورة وجديرة بالترحيب.
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