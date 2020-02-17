90 مليون دولار خسائر أحداث مقر بعثة يوناميد

الإثنين 17 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين تسلم النائب العام، مولانا تاج السر علي الحبر، اليوم (الإثنين) التقرير الختامي للجنة التحقيق والتحري في احداث اتلاف ونهب مقر بعثة ( يوناميد) بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ديسمبر الماضي.

وقال رئيس اللجنة، ابراهيم الهادي، إن قيمة التلف والأضرار بلغت حوالي ٩٠ مليون دولار. Advertisements وأضاف في تصريح صحافي عقب لقائه النائب العام، أن اللجنة أنجزت عملها في اسبوعين. ومن المقرر أن ترفع النيابة العامة التقرير الختامي لمجلس السيادة في غضون الايام المقبلة. وأصدر النائب العام في مطلع يناير الماضي قرار بتشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

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