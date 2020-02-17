الجهاز الفني الجديد للمريخ وتالق “ريشموند”!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

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[من المبكر جدا الحكم علي مستويات اللاعبين الجدد الذين ضمهم المريخ الي كشوفاته خلال التسجيلات الماضية الا ان اللمسات الرائعة للغاني “ريشموند” تشير بوضوح لمكسب الكبير الذي سيجنيه الاحمر مستقبلا من خلال مشاركات الغاني.

[نعلم ان الحكم علي مستوي اي لاعب يحتاج لوقت سيما وان عوامل عديدة يكون لها الاثر في نجاح او فشل اي لاعب.

[الغاني “ريشموند” الذي توقف لوقت ليس بالقصير نتيجة ترتيب اوضاعه وتصحيح مساره لم يخيب ظن جماهير المريخ التي راهنت عليه وقدم مستوي متميز نتيجة اللياقة البدنية العالية التي ميزته عن الاخرين واكدت جاهزيته لخوض غمار الدوري الممتاز.

[برافو مجلس المريخ.

[برافو الغاني “ريشموند”.

مشهد أول

[ينتظر ان يستقبل المريخ فجر اليوم الاثنين الطاقم الفني الجديد بقيادة التونسي “امين المسلمي” مديرا فنيا و”رمزي العرفاوي” مدربا عاما والبرازيلي “دوسل نتوس”مدربا للاحمال ليتولي الطاقم الجديد مهمة الاشراف علي تدريب الاحمر في اعقاب الانتقادات التي ظل يتعرض لها الجهاز الفني الحالي بقيادة “جمال ابوعنجة”.

[في اعتقادي ان مجلس المريخ اختار التوقيت المناسب لاستجلاب الجهاز الفني الجديد الذي يحتاج لمزيد من الوقت حتي يقف علي مستويات اللاعبين من اجل الوصول الي التوليفة الاساسية سيما وان الهدف الاساسي هو اعداد الفريق وتجهيزه لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم ولن يضير الاحمر شيئا اذا لم يفز بلقب الدوري الممتاز حال اشرف “المسلمي” علي الفريق.

[مرحبا بالتونسي.

مشهد ثاني

[ما يحتاجه المريخ في هذه الفترة هو تكاتف وتوحد اهله خلف الفريق ومساندة اللاعبين ومؤازرتهم وتشجيعهم تحت كافة الظروف حتي يتخطي الزعيم هذا المنعطف الذي يمر به حاليا.

[تناسوا الخلافات او جمدوها علي اسوأ الفروض وتعاملوا مع بعضكم بقلوب مفتوحة بعيدا عن الضغائن.

[المريخ هو عشقكم فلا تحكموا عليه بالاعدام.

مشهد اخير

[تأجيل مباراة الزعيم امام السوكرتا تعد فرصة لتحضير الفريق بصورة مثالية وتجهيز اللاعبين لمقبل المواجهات خاصة وان بعضهم لا يزال بحاجة للانسجام مع العناصر الاخري.

[نجوم التسجيلات بحاجة لمزيد من المشاركات حتي يقدموا الفائدة المطلوبة.

[مطلوب من دائرة الكرة توفير اكبر عدد من التجارب الودية لمساعدة الجهاز الفني في اداء مهامه علي الوجة الاكمل.