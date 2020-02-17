تاااااني دي موش كورة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اذا عدنا للقاء المريخ وهلال الفاشر

*نلقي القصة كلها شوت شوت ساكت ولت وعجن

*دي موش كورة

*وفي بعض الاحايين كنا نشاهد اولاد الفاشر اكتر تنظيما من اولادنا

*وعندهم طريقة لعب محددة

*حتي خلنا ان هلال الفاشر يلاعب مريخا آخر غير مريخ السودان

*هذه الهرجلة قصتها غريبة ومريبة

*وخلت شكل المريخ بايخ جدا

*فيا جهازنا الفني

*ويا اولادنا

*علاجات الضغط والسكري في البلد دي بقت سلعة نادرة جدا

*حافظوا علي صحتنا لا لاجلنا

*ولكن لاجل ان نملأ مدرجات المريخ تشجيعا بمحبة وفرح

*بي طريقتكم دي

*يوم تجوا كورة دورية حاتلقوا الاستاد خلا

*الحكم الرابع ذاتو مابجي

*المهم

*البلد في حالة بناء ومرحلة مخاض صعب

*علينا كشعب الصبر

*وعليهم كحكومة تشكيل الاستراتيجيات مابين قصيرة المدي ومتوسطة ثم طويلة

*فالشغل في الطويلة دي بضقلم رقاب الشعب جوعا وعوزا وكدراوية

*في اشكال للدعم يجب رفعها برغم الظروف لمصلحة محمد احمد المسكين المرفوع عنو الدعم

*الخبز مثلا

*البلد دي الافارقة والعرب العاربة والمستعربة والعرب المتسودنة (الله يجازيك يا عبدالله البشير) الفيها ملايين

*ذنبنا شنو ندعم العيش لملايين الاجانب؟

*يبقي العيش يدخل نظام التموين

*المدعوم للسوداني فقط

*وحتي السوداني ان اراد زيادة عليه بالتجاري والسعر الجاري

*نجبر كل اهل الجشع علي بيع منتجاتنا الوطنية الحياتية باسعار محددة لانتركها لنضاربات السوق وجشع الناس

*ودي ماصعبة

*بقليل من الرقابة وشديد من العقاب بنضمن الحتة دي

*ايها الناس

*لجان المقاومة وحدها من يتحمل تبعات الرقابة والمراقبة منذ نجاح الثورة

*لذا نجدهم هدف للرجعية واعداء الثورة

*وحتي نحمي لجاننا

*مزيد من التنظيم والحصر

*فليس كل من هب ودب جدير بشرف الانتماء للجان المقاومة

*وعند عتبة لجان المقاومة ينبغي ان نخلع عباءاتنا الحزبية قبل الولوج

*فالحصة وطن

*ويجب ان نقضي علي النفوس الضعيفة عن طريق قانون او لائحة تردع من تضعف نفسه من اعضاء تلك اللجان

*فالرشوة اضحت حلال في وطن فارق الحلال تلتين سنة وحلل الحرام بالتحليل

*مع كامل ثقتي في اعضاء لجان المقاومة ونزاهتهم

*المهم

*هل تعلم بان كل مباراة افريقية او عربية بملعبنا تكون سببا لتغريم المريخ بسبب الجدول الكاشف امام السياج الداخي وبسبب السياج الغير لائق وغير آمن ويشكل خطرا كبيرا علي حفظ الامن بالاستاد اثناء المباراة

*ولا استغرب اذا كانت جملة الغرامات تفوق كلفة تغيير السياج هذا

*الآن تجري عمليات تغيير السياج بآخر يكفينا شر لفت النظر والغرامة من الاتحادين الافريقي والعربي

*بالذات والخور العتيق اتقفل

*وازيدك من الشعر بيت

*بدأ العمل بالمضمار

*دائر مايدور

*ما فرشات تفرش

*ولانجيل صناعي يلزق

*ولكنه مضمار بمعني الكلمة

*بالمناسبة

*السياج قلفنايز

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*قالوا اتفقوا علي الولاة الجايبنهم لينا

*ياحليلك يا والينا

*شلت كتير من همنا الفينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بنحرس معاكم شبر شبر ولحظة لحظة شان مايرجعوا

والي لقاء

سلك