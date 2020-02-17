القبض على مدير مدرسة ثانوية تسبب في تسريب الامتحانات بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشفَ مُدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عمر السنوسي بابكر، أنّ مُدير مدرسة ثانوية تَسَبّبَ في تَسريب بعض أوراق امتحانات الفترة التجريبية لطلاب الشهادة السودانية بالولاية.

وأوضح في تصريحاتٍ أمس، أنّ الشرطة أوقفت المدير وعَدَداً من المُتسبِّبين وجارٍ التحقيق معهم، وقال إنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف الامتحانات، وإنّ القضية كانت تضيع وراء لجان التحقيق مِمّا أثّر على العملية التعليمية والتربوية بالتستُّر على المُتسبِّبين، واعتبر أنّ الامتحانات التجريبية تُحقِّق عدة فوائد للتلميذ والمدرسة، وأكد حرص الوزارة للاستفادة من التجربة واتّخاذ التدابير اللازمة لمنع أيّة ظواهر سالبة، وَأَشَادَ بِدَور الشرطة في التّوصُّل للمُتسبِّبين في زَمنٍ وَجيزٍ، وَعَبّرَ عَن اعتذاره لكلّ الأُسر والآباء، ووعد باتّخاذ إجراءات رادعة وصَارمة في مُواجهة المُتسبِّبين ليكونوا عِبرةً وعِظةً لغيرهم.