تجميد قرار منع ) الطبالي ( بسواكن ) لمدة (45) يوماً

التاريخ: 17-فبراير-2020
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أعلن والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي، بحسب صحيفة الصيحة تجميد قرار رئاسة الجمارك بمنع نظام (الطبالي) لمدة (45) يوماً، وتكوين لجنة من مُواطني سواكن للذهاب إلى الخرطوم ومُقابلة المسؤولين لإلغاء القرار نهائياً.
وتوجّه الوالي أمس إلى سواكن، حيث اعتصم عُمّال الكلات والمُواطنون أمام بوابة الميناء ومنعوا ضباط الجمارك من الدخول، وعقد حافظ، اجتماعاً مُوسّعاً مع قيادات سواكن وإدارة جمارك البحر الأحمر وقِوى الحُرية والتّغيير خلص لقرار التجميد إلى حين المعالجة النهائية.
وكان عُمّال الكلات في ميناء عثمان دقنة بسواكن وعددهم حوالي (146) كلة تضم قطاعاً عريضاً من العُمّال، أغلقوا الميناء احتجاجاً على قرار هيئة الجمارك بوقف استجلاب الطبالي عبر الميناء اعتباراً من 13 يناير الماضي، بسبب تضرُّرهم من القرار في معاشهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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