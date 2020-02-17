إعادة ملف (3) متهمين بالتسبب بالازعاج لإمام مسجد

التاريخ: 17-فبراير-2020
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أعادت محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل ملف قضية “3” متهمين بالتسبب في الازعاج لإمام مسجد، وذلك بعد ان تقدم ممثل الاتهام بطلب طاعناً في قرار محكمة الموضوع النظام العام بالحاج يوسف التي شطبت الاتهام في مواجهة المتهمين نسبة لغياب الشاكي عن الجلسة. ووجهت المحكمة بسماع القضية.
يذكر في البلاغ ان الشاكي تقدم بتدوين بلاغ بمحضر الشرطة افاد في مضمونه بان المتهمين سببوا له الازعاج العام داخل مكان اقامته بالمسجد وعلى ذوء ذلك تم القبض على المتهمين ومن خلال التحري معهم اقروا بارتكابهم الجريمة، وعقب الفراغ من التحريات امرت النيابة بحسب صحيفة المجهر بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة 77 من القانون الجنائي المتعلقة بتسبب الازعاج العام ومن ثم أحيل ملف الدعوة للمحكمة للفصل فيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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