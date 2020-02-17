نانسي تغني مع وائل جسار في مهرجان الفجيرة

اختار مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الفنانة نانسي عجاج، ضمن مجموعة من نجوم الغناء العربي لاحياء ليالي الدورة الثالثة للمهرجان التي تنطلق مساء يوم 20 فبراير الجاري، بعرض فني ضخم على كورنيش الفجيرة ويستمر المهرجان “8” ايام متواصلة من العروض المسرحية والموسيقية والتشكيلية والادائية من مختلف قارات العالم، اضافة الى فنون شعبية من دولة الامارات العربية المتحدة.
ويشارك في احياء الامسيات الغنائية بحسب صحيفة آخر لحظة الفنانين محمد عبده، عبد الله بالخير، حسين الجسمي، عاصي الحلاني، وائل جسار، والفنانات احلام، شيرين عبد الوهاب، وستطل نانسي على جمهور المهرجان مساء يوم 26 عبر حفل ساهر بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار.
اختيار نانسي وجد تفاعلاً كبيراً من السودانيين بدولة الامارات وقد اعلنت مجموعات منهم عن استقبال كبير لها بمطار ابو ظبي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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