ضبط تانكر وقود في طريقه للبيع في السوق الأسود

التاريخ: 17-فبراير-2020
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ضبطت آلية مراقبة توزيع الوقود بولاية الخرطوم أمس سائق تانكر يفرغ الوقود في تنوكة (الهاوزرات) تمهيداً لبيعه في السوق الأسود، مما يعد مخالفة وتم بموجبها فصل السائق من العمل وحرمانه من العمل بالشركة التي يتبع لها.
وبحسب صحيفة السوداني ، ناشدت الآلية المواطنين الكرام ولجان المقاومة بجميع الأحياء المراقبة والتبليغ عن مثل هذه التجاوزات في إطار شعار(الشعب يحمي حقوقه).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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