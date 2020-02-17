يحيى فضل الله: رجال السياسة اضروا بالثقافات السودانية وجنوا عليها

قال الشاعر والباحث في التراث السوداني والقاص يحيى فضل الله ان رجال السياسة اضروا بالثقافات السودانية، وجنوا عليها منذ الاستقلال بعدم ادارة التنوع وزادوا على ذلك بالحروب التي ادت الى التفرقة. وأشاد فضل الله في مخاطبته لحفل اليوم العالمي للراديو بالاذاعة اشاد بحسب صحيفة آخر لحظة قائلاً: انها ظلت من حوالي 80 عاما تعمل على ادارة التنوع والتعريف بالثقافات السودانية المتعددة، منوهاً ببرامج “ربوع السودان” الذي كان وما زال يعرف بثقافات السودان المتعددة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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