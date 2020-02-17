جمال أبوعنجة يعلن رسميا ابتعاده عن تدريب المريخ

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الخليج 365 :
لن يحضر المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة، تدريبات الفريق 3 أيام متتالية،وقال جمال أبو عنجة في تصريح الأحد: “قد أتوقف عن تدريب الفريق 3 أيام، وقد تحصلت على إذن رسمي بذلك، وذلك لإجراء فحوصات طبية، لظروف صحية أمر بها في الوقت الحالي”.وأشرف جمال أبو عنجة على الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم الأحد بملعب القادة والأركان، في مدينة أم درمان،يذكر أن أنباء غير رسمية، ترددت في نادي المريخ، تشير إلى رغبة النادي في التعاقد مع مدير فني أجنبي للمرحلة المقبلة.
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