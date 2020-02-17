تواصل معه عبر الواتساب..حارس الهلال جمال سالم يرفض طلب الكاردينال ويعلن عدم المشاركة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض جمال سالم حارس مرمى الهلال منحه جزء من مستحقاته المالية طرف مجلس الهلال وطالب الكاردينال رئيس النادي بسداد مستحقاته المالية،كامله وعلمت (سودانا فوق) ان الكاردينال تواصل مع اليوغندي جمال سالم وأخبره بمواصله التمارين الا ان الأخير رفض وطالب بسداد كافة مستحقاته بما فيها حوافز المباريات الأفريقية. الشيء الذي،دفع الكاردينال الي وعده بالسداد اليوم حتي ينخرط في التدريبات،وغاب اليوغندي جمال سالم حارس الهلال عن المشاركة مع الفريق أمام الأهلي عطبره في المباراة التي جمعت الفريقين الاسبوع الماضي بسبب المستحقات المالية. المادة السابقة إنطلاق ملتقى و معرض السودان الدولي للتعدين بالثلاثاء المقالة القادمة جمال أبوعنجة يعلن رسميا ابتعاده عن تدريب المريخ

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