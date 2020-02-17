(200) مصنع للصناعات التحويلية بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع والي ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد، بأن إمكانيات الولاية الزراعية والحيوانية والصناعية والبشرية والمادية تؤهلها للعبور بالاقتصاد القومي لبر الأمان.

ودعا لضرورة الاستفادة من القيمة المضافة للمحاصيل من خلال التوسع في الصناعات التحويلية لخلق فرص توظيف وتحقيق دخل وفائدة للوطن وشدد الوالي على ضرورة الاهتمام بسلامة المنتجات وإتباع نظم السلامة وتوفير متطلبات التأمين من كاميرات مراقبة وأدوات إطفاء.

وأكدت المديرالعام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، إخلاص حسين بحسب صحيفة المجهر، أكدت وجود 200 مصنع للصناعات التحويلية بولاية الجزيرة في محليات الولاية الثماني، وكشفت عن مبادرة من أصحاب المصانع بمنطقة الباقير الصناعية لسفلتة 11 كيلم بالمناطق الصناعية، ووقف والي الجزيرة اللواء ركن احمد حنان اجمد صبير مشاكل المصانع لضرورة في الكهرباء وسفلتة الطرق.