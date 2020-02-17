شيخ الصاغة يهدد بالخروج من صادر الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد شيخ الصاغة محمد مصطفى تبيدي بخروج تجار الذهب من قطاع الصادر في حال عدم استجابة وزارة المالية بتكوين نافذة موحدة لصادر الذهب.

وشكا تبيدي فى تنوير صحفي “الأحد” من بطء إجراءات في المواصفات والمقاييس لنحو “15” إلى “20” يوماً، مما يتسبب في خسائر فادحة لتجار الذهب.

وأبدى تبيدي انزعاجه من دخول تجار العملة في مجال صادر الذهب، ورهن استمرارهم في الصادر بتنفيذ مطالبهم باستكمال تكوين اللجنة التمهيدية لتسيير أعمال الصاغة. صحيفة السوداني المادة السابقة المتحدث باسم الجيش يؤكد قرب وصول الأسرى السودانيين في الحرب اليمنية المقالة القادمة تجمع المهنيين: اكثر من 230 قطعة بالحلفايا ملك لعلي كرتي

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