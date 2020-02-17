المتحدث باسم الجيش يؤكد قرب وصول الأسرى السودانيين في الحرب اليمنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أَكّدَ الناطق باسم القوات المُسلّحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، قُرب وُصُول الأسرى السودانيين في الحرب اليمنية، وقال “قد نسمع نتائج طيبة خلال الفترة القادمة”.

وقال عامر لـ(الصيحة)، إنّ عدد الأسرى غير مُتاحٍ في هذه المرحلة، لجهة أنّ الإجراءات الآن في إطار الأجهزة المُختصة التي وصلت مراحل بعيدة، وجزم بأنّ الحوثيين بادروا من أنفسهم بتبادُل الأسرى، وناشدوا السُّلطات السُّودانية بأن تتحرّك في هذا الاتّجاه، وأوضح أنّ الإجراءات تسير بصُورةٍ طَيبةٍ، وَأَكّدَ عامر أنّ مَسألة إطلاق الأسرى عملية مُعقّدة وليست سهلة، يدخل فيها الصليب الأحمر ومُنظّمات، وقال “حتى المُخاطبات تأتي عبرها”، وَأَضَافَ: “مسألة إطلاق سراحهم مَفرُوغٌ منها بعد إبداء الطرفين نوايا حَسنة لتبادُل الأسرى، وأكّد أنّ السُّلطات السودانية تتحرّك في هذا الاتجاه.

الصيحة