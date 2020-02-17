الهلال يعود للتدريبات في غياب الدوليين والفاتح النقر قلق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاد فريق الكرة بالهلال إلى مواصلة تدريباته تأهباً لخوض المباريات المقبلة في الدوري الممتاز، في غياب لاعبي المنتخب الوطني الذين انتظموا في التدريبات يوم أمس استعداداً للتصفيات الخاصة بالأمم الأفريقية، حيث سيعتمد المدرب النقر على اللاعبين الشباب الى جانب بقية اللاعبين في كشف الهلال لتكثيف الاستعداد لهم للدخول في قائمة الفريق للمباريات القادمة، كما كشف المدير الفني للهلال الفاتح النقر أن فريق الهلال قادر على ترويض أي فريق في الدوري الممتاز، وانتقد النقر أداء لاعبي الهلال أمام الأهلي عطبرة الأخيرة، رغم أن بعضهم قدم مستوى جيداً وجد الإشادة من اللاعبين، على رأسهم العراقي محسن، وأبو عاقلة.

هذا، وكشف المدير الفني للهلال أن تدريبات الفريق التي عاد إليها أمس سيعمل من خلالها على معالجة الأخطاء التي ظهرت بشكل مزعج، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بمواجهة الهلال المقبلة في الدوري الممتاز ووضع الترتيبات التي تخص المباريات القادمة، هذا وسيفقد الهلال خدمات لاعبيه الذين وقع عليهم الاختيار لقائمة المنتخب الوطني وهم نصر الدين الشغيل، عبد اللطيف بويا، أطهر الطاهر، أبو عاقلة عبد الله، سموأل ميرغني، وليد بخيت، محمد موسى الضي، وفارس عبد الله.