إرتفاع مواد البناء بالخرطوم وبحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار الأسمنت والسيخ ببحري والخرطوم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وندرة في الأسمنت٫

وناشد بعض تجار الأسمنت ببحري وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل لإنهاء التلاعب واستغلال الموردين.

وقال تاجر أسمنت ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن استغلال الموردين للوضع الحالي لارتفاع الدولار والأسعار بالأسواق أثرت على زيادة ترحيل الطن لنحو (1000) جنيه، مبيناً أن سعر الطن بالسوق بلغ (15) ألف جنيه بدلاً عن (10٫5-14) ألف جنيه وسعر الجوال (750) جنيهاً، موضحاً أن سعر الأسمنت صار يتغير في اليوم أكثر من مرة ، مشيراً إلى أن هنالك تلاعباً في المصانع مبرراً شح مدخلات الإنتاج ، كاشفاً عن توقف مصنع صخر السودان من الإنتاج وأضاف مدير تسويق مصنع أوميقا محمد عثمان بأن تذبذب الكهرباء أثر على ضعف الإنتاج بنسبة 10-15%

وأوضح بأن كافة المصانع صارت تستورد الخام لانعدام المحلي، وتوقع محمد زيادات في حديد التسليح وشح في الإنتاج نتيجة لارتفاع الدولار والندرة ، مبيناً أن سعر طن حديد الأسعد 68٫500 جنيه أما حديد أبانوب 67٫5 ألف جنيه وأوميقا 66٫5 ألف جنيه ، وأشار إلى أن هنالك تذبذباً في الكهرباء.