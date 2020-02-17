الطب العدلي يكشف عن وجود جهاز أشعة واحد بجميع المشارح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَالَ مُستشار الطب العدلي والأنسجة الإكلينيكية د. عصام أحمد علي الحسن، إنّه لا يُوجد بجميع المشارح سوى جهاز أشعة واحد، ولا يُوجد أيِّ مَعملٍ بهذه المشارح، ويتم الاعتماد على مَعمل الأدلة الجنائية التي لا يُوجد بِهَا فَحصٌ للأنسجة والخلايا، الأمر الذي لا يُساعد في عملية التشريح وتحديد أسباب الوفاة.

وقَالَ د. عصام في برنامج “لقاء اليوم” بقناة الخرطوم أمس حول مؤتمر الطب العدلي، إنّ مُعظم الحالات التي وَصَلَت المَشارح العام الماضي كانت لمجهولي الهوية مِمّا جَعلهم يُفكِّرون في إنشاء مقبرة مُخصّصة لدفن مجهولي الهوية، وإنشاء مركزٍ خاصٍ لمجهولي الهوية ومركز للسموم، وإنشاء معامل وزيادة السِّعة الاستيعابيّة للمشارح بولاية الخرطوم، وأضاف بأنّ عدد المُعيّنين في هيئة الطب العدلي جميعهم لا يتعدّون (35) شخصاً وهو عددٌ قليلٌ جداً لا يفي باحتياجات العمل، مِمّا يتطلب زيادة العدد إلى خمسة أضعاف.

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