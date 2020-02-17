شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة لـ(السوداني ) بأسواق الخرطوم أمس عن ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.

وعزا التجار الزيادة لارتفاع الماشية من مناطق الإنتاج وتكاليف الكلأ والترحيل وأظهرت الجولة ضعف العرض والحركة التجارية بالملاحم.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم 2″ إن هنالك ارتفاعاً في اسعار اللحوم الحمراء وبلغ كيلو الضأن (500) جنيه أما العجالي (340) جنيهاً أما المفروم (400) جنيه ٫واصفاً حجم عرض الملاحم بالضعيف، لتراجع وارد الماشية للمسالخ بنسبة (50%) .

وقال إن سعر فراخ الشركات قفز لـ(220) جنيهاً أما فراخ المزارع (185) جنيهاً وطبق بيض المائدة (200) جنيه، وتوقع حدوث زيادة في الأسعار. وأشار صاحب ملحمة بالسوق المركزي عبداللطيف إبراهيم إلى أن ارتفاع الترحيل وأعلاف الماشية أثرا على زيادة اللحوم هذه الفترة بسبب ضعف الوارد للأسواق وبالمسالخ، مبيناً إن سعر كيلو الضان (450) جنيهاً أما العجالي (340) جنيهاً، الصافية (400) جنيه للكيلو . المادة السابقة ضبط تانكر وقود في طريقه للبيع في السوق الأسود المقالة القادمة الطب العدلي يكشف عن وجود جهاز أشعة واحد بجميع المشارح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.