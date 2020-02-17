وزير الداخلية يعد بحسم ملف تجاوزات الجنسية والجواز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد وزير الداخلية الفريق شرطة “حقوقي” الطريفي إدريس دفع الله بحسم أي تجاوزات في ملف الجنسية والجواز السوداني بقوة القانون، وقال إن هذا الملف يدار على نار هادئة وبشفافية كبيرة بغرض الوصول فيه للأهداف بأسرع ما يكون.

وأكد الطريفي في تصريح لـ(السوداني) أن ملف الجنسية والجواز والتجاوزات التي تمت فيه من موروثات الوضع الهجري بالبلاد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة قامت برصد وحصر كل الجنسيات السودانية التي منحت خلال فترة الـ30 عاما السابقة، وقال إن اللجنة خلصت لتوصيات محددة سترى النور وفق الرؤى القانونية والمهنية، وأشار إلى أنه تم رفع مقترح للجهات المختصة لتكوين المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الهجرة ويضم الوزارات ذات الارتباط بالملف الهجري لتنظيم سياسات الهجرة والإقامة بالسودان.

صحيفة السوداني