شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت آلية مراقبة توزيع الوقود بولاية الخرطوم أمس سائق تانكر يفرغ الوقود في تنوكة (الهاوزرات) تمهيداً لبيعه في السوق الأسود، مما يعد مخالفة وتم بموجبها فصل السائق من العمل وحرمانه من العمل بالشركة التي يتبع لها.

وناشدت الآلية المواطنين الكرام ولجان المقاومة بجميع الأحياء المراقبة والتبليغ عن مثل هذه التجاوزات في إطار شعار(الشعب يحمي حقوقه). السوداني المادة السابقة شح في الجازولين للحصاد بالقطاعين المطري والمروي المقالة القادمة إرتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تانكر وقود في طريقه للبيع في السوق الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.