الامام الصادق المهدي: التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان. وأوضح المهدي، في مقال له نشر بصفحة حزبه عبر فيسبوك بحسب (الأناضول)، أن التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليه. وأضاف: من يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان فهو واهم. وأردف قائلاً: التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل الصفقة (صفقة القرن) خيانة وطنية، وقومية، وإسلامية، ودولية. المادة السابقة الطب العدلي يكشف عن وجود جهاز أشعة واحد بجميع المشارح المقالة القادمة أنطلاق مؤتمر «أصدقاء السودان» فى السويد لدعم الاقتصاد

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