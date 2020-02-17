رئيس الوزراء يعود إلى البلاد بعد زيارة لألمانيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عاد إلى الخرطوم مساء أمس، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعد زيارة رسمية إلى ألمانيا استغرقت يومين، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن. وكان في استقباله ووفده بمطار الخرطوم وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس وعدد من المسؤولين.
ورافق حمدوك وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد، ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية د. عمر قمر الدين، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال عبد المجيد قسم السيد.
وأجرى حمدوك خلال الزيارة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتقى على هامش المؤتمر رئيس الوزراء الكويتي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفنلندا وهولندا، بجانب عدد من الشخصيات الدولية الفاعلة والمهتمة بالشأن السوداني، إضافة للقائه بالجالية السودانية
الصيحة
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