المريخ يصرف النظر عن العرفاوي ويتعاقد مع الألماني توماس

الخليج 365 : صرف فريق المريخ العاصمي، النظر رسمياً عن التعاقد مع التونسي رمزي العرفاوي الذي رفض العمل كمدربٍ عام مع المدير الفني التونسي أمين المسلمي.

وكان العرفاوي أدلى بتصريحات لـ(باج نيوز) أكد خلالها أنه لن يقبل العمل مع التونسي المسلمي.

وأكمل نادي المريخ المريخ اتفاقه رسمياً مع المدرب الألماني توماس فرابيرج للعمل مدرباً عاماً، بجانب المدرب التونسي أمين المسلمي.

وتقرر أن يصل المدرب الألماني توماس إلى الخرطوم يوم 22 من فبراير الحالي برفقة مدرب اللياقة البرازيلي دوسانتوس لينجر.

ويستقبل المريخ فجر يوم غدٍ الثلاثاء أمين المسلمي وبالتالي يكون الجهاز الفني الجديد للمريخ في صورته النهائية بقيادة المسلمي والألماني توماس مدرباً عاماً ودوسانتوس مدرب أحمال. المادة السابقة تجميد قرار منع الطبالي( بسواكن لمدة (45) يوماً المقالة القادمة تحذيرات من حدوث ندرة فى السلع

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