مخاوف من شرط تحديد نسبة مناعة الحيوان في الصادر

الخليج 365 :

تخوف عدد من مصدري الماشية، من اشتراطات وإجراءات استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، واصفين إياها بـ(القاسية) محذرين من شرط إرجاع المواشي في حالة نقص مناعة الحيوان من نسبة 40%،

وصف المصدر محمد مهدي الرحيمة، إجراءات واشتراطات الصادر بـ(القاسية) وقال أمس في حديثه لـ(السوداني) إن تحديد دولتي فرنسا وجنوب إفريقيا لاستيراد الحقن يعد تكلفة عالية جداً يتحملها المصدرون، ونسبة المناعة بـ(40%) ثم وضع شرط إرجاع المواشي في حالة نقص المناعة، داعياً إلى ضرورة مراجعة هذا الشرط، واصفاً إرجاع أي مواشي بالكارثة، والاجحاف في حق المصدرين والبلاد معاً ويعصف بكل الجهود التي بذلت، مشدداً على أن المواشي غير مصابة بمرض، موضحاً بأن الحيوان يدخل المحاجر لفترة شهر، ثم أخرى بالسعودية إلى جانب فترة الشحن بالبواخر وإكمال إجراءات، ربما تعرض المناعة للنقصان، منوهاً إلى أن المصدرين مع ضوابط وتنظيم عمل الصادر، بما يسهل للمصدرين الحقيقيين عمليات الصادر. إلى ذلك حذر الرحيمة، من تنفيذ منشور البنك المركزي الخاص بخصم نسبة 50% من الحصائل المتأخرة ، واعتبر أن القرار غير محفز لإرجاع الحصائل، وإنما يساعد على تهريبها، داعياً إلى ضرورة معاملة المصدرين المتعثرين بمنشور سياسات الصادر الجديدة، وإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن هناك حصائل بنحو 100 مليون دولار بالخارج، متوقعاً عدم إدخالها في حالة تطبيق منشور خصم 50%.

وتخوف المصدر، الطاهر محمد نعيم، من اشتراط فترة التحجير المقررة بواقع(30) يوماً بالسودان، واستيراد الحقن من دولتي فرنسا وجنوب إفريقيا لتكلفتها العالية.

وقال لـ(السوداني) إن تحديد المناعة بنسبة 40% للحيوان، بجانب دخولها لفترة حجر ثانية بالسعودية، يمثل مخاطر واحتمالية إرجاعها يعرض المصدرين لخسائر فادحة ، وأضاف: بعض المصدرين يتخوفون من هذه الإجراءات لتأثيرها سلباً على الصادر من ناحية الكلفة العالية.

وأشار المصدر محمد عبد المجيد، إلى أن المصدرين لايستطيعون الاعتراض على اشتراطات صحية تفرضها أي دولة، لاستيراد أي منتج من دولة مجاورة، لأنها تعد مسائل خاصة بها وتعنى بأمنها القومي وصحة مواطنيها.

وقال لـ(السوداني) إن الاشتراطات المحددة تم التباحث حولها كثيراً ، رغم قسوتها وصعوباتها، وأن الجهات الفنية بوزارة الثروة الحيوانية لا تزال تتعامل مع الجانب السعودي، بغية الوصول لتفاهمات خاصة حول نسبة المناعة، وتابع “الشيء الطبيعي” نجعل الجهات الفنية تتولى هذا الجانب، وفي حالة أنها رأت ضرورة تدخل القطاع التجاري بالسودان مع نظيره السعودي، سيكون ذلك متاحاً لهذه الأطراف.

يذكر بأن وزارة الثروة الحيوانية، أعلنت عن خطة لاستئناف صادر الماشية للسعودية حددت فيها الاشتراطات والإجراءات.