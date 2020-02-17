معتز صباحي يغني في القاهرة

تلقى الفنان معتز صباحي دعوة لاحياء حفل جماهيري بساقية عبد المنعم بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الايام القادمة. ومن المتوقع ان يصل الخرطوم مندوب الجهة المنظمة للحفل هذا الاسبوع لوضع اللمسات الاخيرة للاتفاق مع صباحي. وبحسب صحيفة آخر لحظة فقد احيا معتز يوم الجمعة الماضية حفلا ساهراً قدم فيه مجموعة من اغنياته الجديدة التي تفاعل معها الجمهور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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