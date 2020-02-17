تحذيرات من حدوث ندرة فى السلع

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة حذر عدد من المستوردين من حدوث نذر كارثة فى القطاع جراء قرار وزارة الصناعة والتجارة بالحصول على الموافقة المسبقة للاستيراد . في وقت كشف فيه وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله عن تكوين لجنه للنظر فى طلبات المستوردين بمشاركة ثلاثة من أعضاء غرفة المستوردين فى عضوية اللجنة لتسهيل أمر الاستيراد. وأكد الاستجابة لطلبات غرفة المستوردين بإلغاء ختم الفواتير من المواصفات وتسريع إكمال إجراءاتها النهائية لتفادي تكبد المستوردين خسائر خاصة الذين قاموا بشحن بضائعهم قبل قرار بنك السودان المركزي الأخير بطلب الموافقة لإكمال الإجراءات المصرفية عبر البنوك التجارية. Advertisements وأشار عبد الله إلى أن مهام اللجنه الخاصة بالاستيراد تسهل أمر الاستيراد شريطة أن يكون المستورد حقيقي وله سجل مصدرين ومستوردين وطلبه للاستيراد حقيقي منوهاً لاتخاذ إجراءات سريعة لتكملة عملية الاستيراد. وبحسب صحيفة السوداني ، طالب أحد المستوردين وزير التجارة والصناعة بإعادة النظر في أمر الموافقة المسبقة للاستيراد لتسهيل إجراءاته وتفادي انعدام البضائع وارتفاع الأسعار لتخفيف معاناة المواطنين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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