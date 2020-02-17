القبض على لص متلبساً بسرقة تاجر بالخرطوم

سلم تاجر لصا لشرطة قطاع الخرطوم بعد ان امسك به داخل متجره محاولاً فتح خزانته، حيث تم ايداعه رهن التحري بتهمة الشروع في السرقة.

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وتشير التفاصيل بحسب صحيفة المجهر الى ان التاجر عند وصوله الى متجره صباحا لاخذ بعض الاوراق المهمة حينها تفاجأ باللص وهو يحاول فتح خزانته، وعلى الفور القى القبض عليه وقام بتسليمه لقسم الشرطة بعد ان احضر اثنين من الشهود حول الواقعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)