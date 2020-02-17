مقتل شاب بعد تبادل الطعنات مع آخر في صف الخبز

تبادل شابان الطعنات في اعقاب مشاجرة اندلعت بينهما اثناء اصطفافهما امام احد المخابز بمنطقة امبدة غرب ام درمان.

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وبحسب مصدر تحدث لصحيفة المجهر ان الشابين كانا قد حضرا الى احد المخابز بامبدة الحارة “15” لاخذ حصتهما من الخبز، وفي الاثناء تقدم احدهما على اللاخر في الصف مما تسبب في وقوع مشاجرة تطورت الى تبادل الطعنات فيما بينهما وفور وقوعالحادث تم ابلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الحادث واسعفت المصاب الى المستشفى وهو في حالة خطرة ولقى مصرعه في الحال. وأكد المصدر ان الشرطة دونت بلاغاً بالحادثة في قسم امبدة شمال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)