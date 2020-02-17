شح في الجازولين للحصاد بالقطاعين المطري والمروي

أكد عدد من المزارعين بالقطاعين المطري والمروي صعوبة الحصول على الجازولين لحصاد متبقي محاصيل العروة الصيفية بالقطاع المطري وحصاد محصول القمح والتحضيرات للصيفي بالقطاع المروي، مشيرين لعدم حصولهم على الحصة المقررة للمشروع مساحة ألف فدان ٥ براميل بدلا عن ١٢ برميلاً.

ولفت المزارع بالحدود الشرقية لولاية القضارف معاوية عثمان الزين لصعوبة حصول المزارعين على الجازولين لمتبقي حصاد الذرة والقطن ، مشيراً لأثر شح الجازولين على تكلفة الحصاد.

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وقال الزين إن توزيع الجازولين ضعيف جداً بواقع (6) براميل فقط رغم أن الحصة المقررة للمشروع بمساحة ألف فدان هي ١٢ برميلاً ، وأضاف أن سعر البرميل (١١٥٠) جنيهاً وسعر البرميل في السوق الأسود ٣٥٠٠ جنيه ، مؤكداً حصول عدد كبير من المزارعين على الجازولين عبر السوق الأسود ، مؤكداً انتهاء حصاد الذرة بنسبة ٧٠% وإنهاء حصاد محصول القطن بنسبة ٥٠ .

وأكد الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين بولاية النيل الأزرق المزارع حسابو آدم عبدالرحمن وجود مشكلة في حصول المزارعين على الجازولين ، وقال إن حصة المشروع ٢٢ برميلاً وحالياً تحصلوا على نسبة ضعيفة جداً لا تكفي لحصاد المشروع ألف فدان، مؤكداً حاجتهم إلى ١٠ آلاف برميل لتكملة متبقي حصاد الذرة والقطن وزهرة الشمس ، وأضاف متبقي الحصاد حوالي ٣٥%

وأشار رئيس جمعيات المنتجين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم لمعاناة المزارعين في الحصول على الجازولين ، وقال إن حصة القسم بالمشروع ١٠ آلاف جالون كل أسبوع لحصاد محصول القمح حالياً يتحصل القسم علي ٥ آلاف جالون كل أسبوعين ، مشيراً للبدء فى التحضير للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة.

وبحسب صحيفة السوداني ، أضاف: نحتاج للحصة كاملة في الأول من شهر مارس على أن يكون التوزيع أسبوعياً بدلاً عن أسبوعين لحصاد محصول القمح والتحضيرات للعروة الصيفية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )