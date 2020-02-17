لصوص يستولون على انبوبة غاز من منزل تحت السلاح الابيض

التاريخ: 17-فبراير-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة هدد لصوص اصحاب منزل بالسلاح الابيض واستولوا منهم على انبوب غاز ومبلغ مالي، وذلك بضاحية غرب الحارات بام درمان. وكشف مصدر لصحيفة المجهر، ان اللصوص تسللوا ليلاً الى منزل الاسرة وقاموا بتهديدها بالسلاح الابيض واستولوا على الانبوبة ومبلغ مالي ثم لاذوا بالفرار، وفور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءات قانونية حيال الحادثة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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