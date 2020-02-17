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سفير الكويت بالخرطوم يؤكد دعم بلاده لحكومة السودان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 17-فبراير-2020

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سفير الكويت بالخرطوم يؤكد دعم بلاده لحكومة السودان

استقبل وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق عبد العزيز عبد الله، بمكتبه امس سفير دولة الكويت بسام محمد مبارك القبندي، وأشاد الوكيل بالعلاقات الثنائية بين السودان والكويت ودعم الكويت للسودان في مختلف المجالات.

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ومن جانبه اشار السفير الكويتي بحسب صحيفة المجهر اشار الى ان الكويت تولى السودان اهتماما خاصا ويظهر هذا في مستوى سير العلاقات بين البلدين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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