انعقاد ملتقى السودان للتعدين

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن بدء فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين الثلاثاء المقبل والذي يستمر لثلاثة أيام بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى المجال من كندا والصين وروسيا وأستراليا.

ويعد المتلقى أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين، ويجذب آلاف المتخصصين في القطاع.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني ، يشهد الملتقى معرضاً مصاحباً لآليات ومعدات التعدين كما أنه فرصة لاستكشاف عالم التعدين بالسودان والدخول في مربعات استكشافية للتعدين خاصة وأنه الأول فى ظل الحكومة الانتقالية في السودان.

يشار إلى أن الملتقى يتحدث فيه عدد من أهم خبراء التعدين في العالم، بينهم أجانب وسودانيون ذوو خبرات ممتدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )