والي جنوب كردفان يرحب بزيارة المندوب السامي للاجئين للولاية

رحب والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل امس بمكتبه بأمانة الحكومة بالمندوب السامي لشؤون اللاجئين نوريكو يوشيدا شيل – مكتب السودان؛ بزيارتها للولاية بغرض الوقوف على أحوال وأوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان.

وأكد والي جنوب كردفان – فى تصريح بحسب صحيفة المجهر، أكد أن لقاءه مع نوريكو بحث إمكانية دعمها لعمليات السلام الجارية بالولاية. بجانب زيادة الدعم للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. مشيرا إلى أن جنوب كردفان استضافت كافة اللاجئين من دولة جنوب السودان عبر المجتمع المحلي وعدم وضعهم في معسكرات اللجوء باعتبار أن لديهم روابط وصلات أخوة.

وطالب اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل المفوضية السامية بالتوسع في زيادة مكاتب جديدة في محليتي الدلنج وابوجبيهة بالقطاع الشرقي.

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من جانبها، أوضحت نوريكو يوشيدا شيل بأن الهدف من الزيارة الوقوف على أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين بجنوب كردفان ودعم حكومة الولاية لهم ومشاركة المجتمعات المضيفة. ودعم جهود الحكومة في عمليات السلام، فضلا عن تقديم الدعم للاجئين والنازحين والعائدين.

وقالت المندوبة السامية لشؤون اللاجئين مكتب السودان: لقد سبق لي وان قمت بزيارة رسمية لجنوب كردفان فى عام 2017 فى ظل الحكومة السابقة والآن تغير الوضع السياسي في السودان، وكانت أولوياته السلام، وأن جنوب كردفان من الولايات التي تأثرت بالحرب منذ زمن طويل. لذلك جئنا لدعم جهود السلام بالولاية، معربة عن شكرها لحكومة جنوب كردفان لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)