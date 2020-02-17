تأرجح أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

كشفت مصادر بأسواق الخرطوم أمس عن ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.

وعزا التجار الزيادة لارتفاع الماشية من مناطق الإنتاج وتكاليف الكلأ والترحيل وأظهرت الجولة ضعف العرض والحركة التجارية بالملاحم.

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وقال صاحب ملحمة بالخرطوم 2″ إن هنالك ارتفاعاً في اسعار اللحوم الحمراء وبلغ كيلو الضأن (500) جنيه أما العجالي (340) جنيهاً أما المفروم (400) جنيه ٫واصفاً حجم عرض الملاحم بالضعيف، لتراجع وارد الماشية للمسالخ بنسبة (50%) .

وقال إن سعر فراخ الشركات قفز لـ(220) جنيهاً أما فراخ المزارع (185) جنيهاً وطبق بيض المائدة (200) جنيه، وتوقع حدوث زيادة في الأسعار.

وبحسب صحيفة السوداني ، أشار صاحب ملحمة بالسوق المركزي عبداللطيف إبراهيم إلى أن ارتفاع الترحيل وأعلاف الماشية أثرا على زيادة اللحوم هذه الفترة بسبب ضعف الوارد للأسواق وبالمسالخ، مبيناً إن سعر كيلو الضان (450) جنيهاً أما العجالي (340) جنيهاً، الصافية (400) جنيه للكيلو .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )